Roma-Inter, Conte valuta una mossa sugli esterni – Sky

Antonio Conte Inter

Roma-Inter di domani all’ora di pranzo si annuncia come una sfida delicata per entrambe le squadre. Antonio Conte potrebbe optare per un rilancio sugli esterni

Archiviata la sconfitta di Genova contro la Sampdoria, l’Inter si prepara per la complicata trasferta di domani sul campo della Roma in un vero e proprio scontro di alta classifica. Antonio Conte ha a disposizione quasi l’intera rosa e, oltre all’annunciato ritorno dal primo minuto di Romelu Lukaku e al possibile rilancio di Arturo Vidal, potrebbe vedersi una novità sugli esterni. Oltre al confermatissimo Hakimi sulla destra potrebbe infatti rivedersi Matteo Darmian sulla sinistra che batterebbe la concorrenza di Ashley Young e Ivan Perisic per una maglia da titolare. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.