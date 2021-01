Roma-Inter, Conte rilancia Vidal? In tre per una maglia da titolare

Vidal Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Roma-Inter si giocherà domani alle 12:30, una grande prova per i nerazzurri che ritrovano una grande squadra dopo la sconfitta maturata al Marassi. Conte rilancia Vidal dal primo minuto? Tre in ballottaggio.

A CENTROCAMPO – Roma-Inter, serve tornare alla vittoria per non perdere troppi punti a gennaio, mese decisivo vista la vicinanza (e l’importanza) di partite importanti per la corsa scudetto. Serve esperienza ma soprattutto testa: Antonio Conte potrebbe rilanciare Arturo Vidal tra i titolari ma non sono ammessi più errori. Il tecnico è stato abbastanza chiaro con il giocatore che ha tanto voluto e che non sta di certo rispettando le aspettative. Il suo contributo potrebbe essere decisivo in vista della corsa scudetto, in caso contrario potrebbe essere un danno non indifferente per l’Inter, che ha già pagato gli errori del cileno (sia in campionato che in UEFA Champions League). Il cileno dunque potrebbe partire titolare anche se il ballottaggio resta comunque aperto con Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, il secondo in particolare scalpita per tornare a giocare una partita da titolare dopo le opportunità avute ma solo a partita in corso.