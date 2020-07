Roma-Inter, Conte non rischia Lukaku ed esclude un altro big: le ultime

Roma-Inter è la sfida che andrà in scena questa sera all’Olimpico alle ore 21.45 e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di “Sky Sport 24”, Conte ha deciso di tenere in panchina sia Eriksen che Lukaku. Di seguito tutti i dettagli

ESCLUSIONI – Roma-Inter è la sfida che andrà in scena questa sera all’Olimpico. Antonio Conte mira alla vittoria sia per consolidare il secondo posto sia per approfittare di un eventuale passo falso della Juventus contro la Lazio. Il tecnico nerazzurro ritrova Romelu Lukaku ma preferisce non rischiare, confermando dunque Alexis Sanchez. Christian Eriksen si avvia verso un’altra esclusione.

FORMAZIONE – L’Inter dunque dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 con in porta Handanovic; in difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni; a centrocampo Barella e Gagliardini con Candreva e Young a spingere sulle fasce. In attacco Brozovic alle spalle di Lautaro Martinez e Sanchez.