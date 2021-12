Roma-Inter chiude la settimana degli ex. Nel complesso, Mourinho il nono

Domani c’è Roma-Inter, big match della 16ª di Serie A. I nerazzurri ritrovano Mourinho per la prima volta dopo il 2010. Al momento, il bilancio con gli ex pende a favore della Beneamata

EX − Si dice che vedere gli ex non porti mai bene, nel caso dell’Inter invece è stato (al momento) totalmente il contrario. Con il match di domani all’Olimpico contro la Roma, i nerazzurri chiuderanno questa curiosa settimana degli ex. Dopo Ivan Cordoba sabato scorso a Venezia e Thiago Motta mercoledì con lo Spezia, domani è il turno dell’ex più illustre: José Mourinho. Per la prima volta in assoluto da quando è andato via nella trionfante notte del 2010, Mou rivede la sua Inter. Quel club e quei colori che oggi gli hanno impedito probabilmente la presenza durante la consueta conferenza di stampa di vigilia. Con la gara di domani, l’Inter tocca in stagione quota nove gare contro gli ex.

BILANCIO − Al momento, la temibile ‘rivolta degli ex’ non ha toccato l’Inter di Simone Inzaghi. Negli otto precedenti, infatti, i nerazzurri hanno trionfato cinque volte pareggiando in tre casi. I successi sono arrivati contro Pandev (Inter-Genoa 4-0), Mihajlovic e Arnautovic (Inter-Bologna 6-1), Spalletti (Inter-Napoli 3-2), Cordoba (Venezia-Inter 0-2) e Thiago Motta (Inter-Spezia 2-0). Tre invece gli ‘X’ contro Pioli (Milan-Inter 1-1), Candreva (Sampdoria-Inter 2-2) e Gasperini (Inter-Atalanta 2-2). Il trend, dunque, al momento è più che positivo con la speranza che non si interrompa contro l’ex più importante.