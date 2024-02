Roma-Inter, il cambio riguarda… Inzaghi! La formazione

Roma-Inter è il prossimo impegno per la squadra di Inzaghi dopo la vittoria sulla Juventus. Oggi alle ore 18 tante conferme rispetto a domenica scorsa, con un’eccezione che non riguarda la formazione titolare.

L’ASSENZA – Ieri l’Inter è partita direzione Roma senza gli infortunati Juan Guillermo Cuadrado e Davide Frattesi, più il “solito” Stefano Sensi ancora una volta costretto ad alzare bandiera bianca stavolta per influenza. Ma oggi alle 18 in campo all’Olimpico non potrà esserci nemmeno Simone Inzaghi. Il tecnico, che torna nello stadio dove ha giocato e allenato con la Lazio, è squalificato dopo l’ammonizione sotto diffida contro la Juventus domenica scorsa. In panchina per Roma-Inter ci sarà quindi il suo vice Massimiliano Farris, ma è chiaro che le indicazioni arriveranno tutte da Inzaghi anche a gara in corso. E come formazione si va verso le assolute conferme dal derby d’Italia, anche perché non c’è bisogno di cambiare.

GLI UNDICI – La probabile formazione per Roma-Inter è, senza fare troppi giri di parole, la stessa di sei giorni fa. In porta Yann Sommer cerca di continuare la striscia positiva di partite senza subire gol, l’ultimo a Monza il 13 gennaio. Davanti a lui i tre di difesa, da destra a sinistra, saranno Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sugli esterni Matteo Darmian è previsto che vinca il mezzo ballottaggio con Denzel Dumfries, dalla parte opposta c’è Federico Dimarco con Carlos Augusto probabile cambio nella ripresa. I tre di centrocampo, ovviamente, sono Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan col giovane Ebenezer Akinsanmiro in panchina. Nessun dubbio nemmeno su Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Marko Arnautovic che vedrà scattare il riscatto automatico in caso di risultato positivo. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Roma-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.