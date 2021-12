Roma-Inter, Bastoni torna disponibile. Incerta presenza di de Vrij

Alessandro Bastoni torna a disposizione, incerta invece la presenza di Stefan de Vrij contro la Roma: per la situazione in casa Inter.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessandro Bastoni sara disponibile per la partita in programma domani tra le mura amiche della Roma. Il difensore ha dovuto saltare la partita di mercoledì in casa contro lo Spezia a causa di una gastroenterite. Incerta invece la presenza di Stefan de Vrij. Ieri l’olandese, così come l’italiano, ha svolto una sessione di allenamento personalizzata. In questo caso però la sua presenza tra i convocati non è certa. Simone Inzaghi deciderà oggi se inserirlo o meno tra le convocazioni oppure attendere la partita di Champions League in casa del Real Madrid.

Fonte: Sport.Sky.it