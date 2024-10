Roma-Inter, Barella torna titolare! La probabile formazione di Inzaghi

Roma-Inter è la partita in programma alle ore 20.45 questa sera. Simone Inzaghi si vuole affidare alle sue certezze, Nicolò Barella tornerà tra gli undici del tecnico piacentino.

RITORNO – Nicolò Barella ha saltato le ultime tre partite, vale a dire la settimana subito precedente alla sosta per le nazionali. Non ha giocato con Udinese, Stella Rossa e Torino a causa dell’infortunio rimediato con il Milan nel derby. La distrazione al retto femorale della coscia destra gli aveva impedito di continuare a trascinare il centrocampo nerazzurro, dove era stato fino a quel momento nettamente il migliore. In Roma-Inter si riprenderà il suo posto!

Roma-Inter, Barella cardine del centrocampo. La probabile formazione

CAMBI – Simone Inzaghi ha in mente qualche cambio rispetto all’ultimo match con il Torino. Cambi si fa per dire, perché in Roma-Inter tornerà ai suoi undici di fiducia. Yann Bisseck rimarrà in panchina, Benjamin Pavard prenderà il suo posto con l’obiettivo di convincere nuovamente l’allenatore in seguito ad un momento opaco. Sulla destra Matteo Darmian riceve la conferma a discapito di Denzel Dumfries, mentre a centrocampo Davide Frattesi rimane fuori. La novità di giornata è Barella dal primo minuto, che affiancherà Hakan Calhanoglu ed il solito Henrikh Mkhitaryan. In attacco nessun dubbio nonostante i viaggi internazionali: la Thu-La ha le chiavi del reparto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.