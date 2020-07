Roma-Inter, Barella recuperato e subito titolare? Conte valuta Lukaku

Nicolò Barella ha recuperato dal suo infortunio e sarà a disposizione di Antonio Conte in vista di Roma-Inter, big-match in programma domenica sera alle 21:45. Il centrocampista potrebbe addirittura giocare da titolare.

RECUPERATO – Se da una parte Nicolò Barella ha pienamente recuperato dal suo infortunio muscolare alla coscia destra rimediato contro il Bologna e si è già allenato in gruppo, dall’altra Romelu Lukaku non si è ancora allenato con i compagni, anche se ieri ha comunque testato la sua condizione fisica. Come per Chris Smalling (vedi articolo), l’attaccante belga oggi valuterà insieme ad Antonio Conte e lo staff medico la sua condizione fisica. Barella invece è pronto q riprendersi il centrocampo nerazzurro e al momento è in vantaggio su Roberto Gagliardini. Ricordiamo che Antonio Conte a centrocampo ha praticamente gli uomini contati, e quello di Barella è un recupero importante considerando le assenze anche di Stefano Sensi e Matìas Vecino.