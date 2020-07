Roma-Inter, Barella e Lukaku recuperati. Chi dietro le punte? Le ultime

Per Roma-Inter, Antonio Conte recupera Nicolò Barella e Romelu Lukaku dall’infortunio ma solo uno sarà schierato dal tecnico. Sulla trequarti c’è sempre il solito dubbio legato a Christian Eriksen (QUI le probabili formazioni)

LE ULTIME – In vista di Roma-Inter, Antonio Conte potrà contare sul recupero di Nicolò Barella e Romelu Lukaku, ma solo il primo dovrebbe scendere in campo da titolare, giusto per non forzare il rientro del centravanti belga e soprattutto sfruttare ancora le potenzialità di Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez, che bene hanno fatto nelle precedenti sfide contro Torino e Spal. Chi nella posizione di trequartista? L’Impressione è che anche questa volta Christian Eriksen si accomoderà in panchina per dare spazio a Marcelo Brozovic che avanzerà di qualche metro rispetto la sua consueta posizione davanti la difesa, e allora a centrocampo in coppia con Barella ci sarà ancora una volta Roberto Gagliardini. In difesa torna Alessandro Bastoni dalla squalifica, che prenderà regolarmente la sua posizione a sinistra, così come Ashley Young sulla fascia.