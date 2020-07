Roma-Inter: Antonio Conte prova a recuperare due infortunati – SM

Archiviata la vittoria di ieri contro la SPAL, l’Inter si concentra sulla prossima importante sfida di domenica in casa della Roma. Antonio Conte proverà a recuperare due elementi assenti in queste ultime partite

Con la vittoria di ieri sul campo della SPAL, l’Inter si è confermata al secondo posto e ha accorciato a sei punti la distanza dalla Juventus capolista. Antonio Conte ha lasciato intendere che lo scudetto è considerato in mano alla Juventus, ma i nerazzurri non molleranno di sicuro anche perché c’è un secondo posto da confermare. Domenica si torna in campo nella complicata sfida sul campo della Roma, secondo “Sport Mediaset” Conte proverà a recuperare Romelu Lukaku e Nicolò Barella, assenti per infortunio nelle ultime partite.