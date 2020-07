Roma-Inter per allungare, più che per accorciare. E...

Roma-Inter per allungare, più che per accorciare. E avere una “certezza”

Roma-Inter si gioca oggi alle ore 21.45 e ha tanto da dire per gli scenari della parte finale di Serie A. I nerazzurri possono allungare su almeno due delle tre rivali dirette, in attesa di Juventus-Lazio che sarebbe meglio guardare con la tranquillità di aver già fatto il proprio dovere.

SLIDING DOORS – Da Roma-Inter si sceglie una strada per indirizzare il finale di questa lunghissima Serie A. Una vittoria varrebbe il -3 dalla Juventus, in attesa dello scontro diretto con la Lazio, ma non solo. Vincere spedirebbe tre punti sotto l’Atalanta, da staccare prima dello scontro diretto dell’ultima giornata, e guadagnare almeno su un’altra rivale. Pensare al primo posto è forse troppo tardi, ma finire sul podio sarebbe quel passo avanti che si chiedeva ad Antonio Conte. Stasera c’è poi una quasi certezza: anche solo con un pari l’Inter non potrebbe essere più raggiunta dalla Roma e sarebbe fra le prime quattro. Vale la Champions League? A patto che ad agosto non la alzi il Napoli coi giallorossi campioni in questa Europa League (vedi articolo). Scenario complesso, ma meglio evitare il quarto posto…

I GRANDI RITORNI – Conte può sorridere perché per Roma-Inter arrivano buone notizie dall’infermeria. Nicolò Barella e Romelu Lukaku hanno recuperato, non sarebbe strano vederli entrambi titolari. C’è chi, addirittura, ha parlato di tridente pesante con il belga, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez (vedi articolo), un’opzione sicuramente clamorosa. Il cileno è l’uomo in più del momento e può dare tante soluzioni, come si è visto giovedì a Ferrara. Ecco: proprio la vicinanza del match con la SPAL (appena tre giorni fa) potrebbe essere decisiva per la formazione. La Roma, invece, ha Nicolò Zaniolo che ha dato forfait e Chris Smalling da valutare (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 il countdown vero e proprio a Roma-Inter con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su Sky Sport.