Roma-Inter, primi allenamenti (al completo) dopo la sosta: i dubbi di formazione

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata a lavorare a pieno ritmo in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma. La squadra ha riaccolto tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

PRIME INDICAZIONI – L’Inter è tornata a lavoro dopo la sosta per le Nazionali, per preparare la sfida contro la Roma in programma domenica sera. La squadra ha riaccolto tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ad eccezione di Piotr Zielinski, fermo per infortunio, ma la preparazione sembra ormai indirizzata verso le scelte definitive. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la corsia di destra, dove Simone Inzaghi sta valutando diverse soluzioni. In difesa, Benjamin Pavard sembra attualmente in vantaggio su Yann Aurel Bisseck per una maglia da titolare. Anche in fascia destra, il ballottaggio riguarda Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con l’olandese leggermente avanti nelle gerarchie. In difesa, davanti a Yann Sommer, i titolari saranno Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, ormai colonne portanti della retroguardia interista. Dimarco, sulla sinistra, completerà il reparto.

Inter a lavoro ad Appiano Gentile. Roma nel mirino

CENTROCAMPO E ATTACCO – Un altro possibile scenario vede la gestione delle energie nel cuore del centrocampo. Nicolò Barella, reduce da un infortunio, ha recuperato pienamente e potrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Davide Frattesi, che sta vivendo un momento di grande forma. Sarà uno degli ultimi dubbi che Inzaghi risolverà tra oggi e domani durante le prove di formazione. Nel resto del centrocampo, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan sono considerati intoccabili. In attacco non ci sono dubbi: Lautaro Martinez, nonostante abbia svolto ieri un allenamento differenziato insieme al rientrante Mehdi Taremi, sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Il capitano nerazzurro farà coppia con Marcus Thuram.