Roma-Inter, 7 assenze per Mourinho. Dybala a gara in corso? – SM

Poche ore a Roma-Inter dello Stadio Olimpico, José Mourinho dovrà risolvere la grana delle assenze. Paulo Dybala non sta bene, potrebbe entrare a gara in corso secondo Sport Mediaset.

JOLLY – La Roma è in emergenza per la sfida all’Inter. José Mourinho sta preparando una formazione anomala, causata principalmente dalle sette assenze giallorosse. Senza Chris Smalling giocherà in difesa Bryan Cristante. A centrocampo Nemanja Matic rientra dal primo minuto, in attacco Lorenzo Pellegrini e Ola Solbakken alle spalle di Tammy Abraham. Paulo Dybala rimarrà per la terza volta consecutiva in panchina, il pensiero di Mourinho va anche alla semifinale di Europa League. L’argentino ha segnato quattro volte nelle ultime cinque contro l’Inter, entrerà molto probabilmente a gara in corso. La squadra nerazzurra non perde a Roma dal 2016, una vittoria oggi potrebbe valere un’ipoteca sulla qualificazione in Champions League.