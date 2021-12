Roma-Inter, in 4 per 3 maglie nell’unico vero ballottaggio di Inzaghi – Sky

Roma-Inter si giocherà fra venticinque ore allo Stadio Olimpico e Inzaghi, dopo averne parlato in conferenza (vedi articolo), ha ancora qualche dubbio di formazione. Si tratta della difesa, dove secondo Sky Sport sono in quattro a contendersi tre maglie.

QUALI SCELTE? – Così Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, sulle scelte di Simone Inzaghi per Roma-Inter: «La formazione fra centrocampo e attacco sembra delineata, con Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Invece in difesa ancora bisognerà fare qualche riflessione: potrebbero giocare Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, ma anche Danilo D’Ambrosio con Skriniar e Bastoni. Inzaghi ha quattro giocatori per tre maglie, deve capire anche in caso di emergenza durante la partita chi possa inserire e avere un cambio in panchina pronto. Sono tutte riflessioni che si fanno quando mancano Andrea Ranocchia, Matteo Darmian e Stefan de Vrij».