Roma-Inter 0-3 al 45′, Calhanoglu con una perla apre al tris nerazzurro

Termina il primo tempo di Roma-Inter, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui all’Olimpico, con i nerazzurri avanti di tre gol sui giallorossi grazie ai centri di Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Denzel Dumfries.

DOPPIO VANTAGGIO – Inizia subito forte la Roma, che con Zaniolo nei primi minuti semina il panico sulla fascia sinistra. Con il passare dei minuti, però, l’Inter prende le misure agli avversari, fino a passare in vantaggio al 16′. Il gol è di Hakan Calhanoglu ed è una vera perla (con la complicità di Rui Patricio): il turco, infatti, calcia il corner e trova il gol direttamente con la palla che passa sotto le gambe del portiere portoghese. I giallorossi provano a reagire, ma è ancora l’Inter a colpire al 24′ al termine di uno spettacolare triangolo che parte da Alessandro Bastoni, passa per Calhanoglu e si conclude con Edin Dzeko che deve solo appoggiare in porta il pallone che vale lo 0-2.

Roma-Inter, primo tempo tutto a tinte nerazzurre

TRIS – È un’Inter spettacolare quella della prima mezz’ora, con una grandissima occasione che arriva proprio al trentesimo minuto: bellissima trama di passaggi che si conclude con l’appoggio di Joaquin Correa per Edin Dzeko, ma Rui Patricio è bravissimo a impedire al diagonale del bosniaco di terminare in rete. I giallorossi provano però a reagire e al 37′ arriva un’enorme occasione per accorciare, quando Vina batte a colpo sicuro su un assist di Mancini, ma Denzel Dumfries si immola e impedisce al pallone di finire in rete. Proprio l’olandese è protagonista anche pochi minuti dopo, al 39′, quando Bastoni mette in mezzo un cross perfetto per Dumfries che brucia Vina e di testa in tufffo cala il tris. Finisce così un primo tempo totalmente a tinte nerazzurre.

ROMA 0 – 3 INTER

MARCATORI: Calhanoglu (I) al 16′, Dzeko (I) al 24′, Dumfries (I) al 39′

ROMA (5-2-2-1): 1 Rui Patricio; 6 Smalling, 23 Mancini (C), 24 Kumbulla, 3 Ibanez, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 77 Mkhitaryan, 22 Zaniolo; 14 Shomurodov.

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato; 8 Villar, 13 Calafiori, 19 Reynolds, 21 Borja Mayoral, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 59 Zalewski, 60 Ndiaye, 62 Volpato.

Allenatore: José Mourinho

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 43 Cortinovis, 46 Zanotti, 47 F. Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi