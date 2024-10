Roma-Inter 0-1, le statistiche: sfida combattuta! Una differenza

Roma-Inter è il posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2024-25 terminata da qualche minuto, sul risultato di 0-1. Decisivo il gol di Lautaro Martinez, cinico sotto porta. Una vittoria di misura in una partita combattuta, anche nelle statistiche.

EQUILIBRIO – Roma-Inter è terminata da qualche minuto, sul punteggio di 0-1 allo Stadio Olimpico. Un 1-0 firmato da Lautaro Martinez ha consegnato all’Inter tre punti preziosi, mantenendola in corsa per la vetta della Serie A. Nonostante il punteggio finale, i dati della partita raccontano di un incontro equilibrato, dove entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni ma con esiti diversi. Il possesso palla è stato leggermente a favore della Roma, che ha gestito il 55% del tempo di gioco, mentre l’Inter si è fermata al 45%. Sul fronte dei tiri, la Roma ha tentato di più con 14 conclusioni totali rispetto agli 11 tiri dell’Inter. Tuttavia, ciò che ha fatto la differenza è stata l’efficacia sotto porta: mentre la Roma ha trovato lo specchio in soli tre casi, l’Inter ha registrato sei tiri in porta, il doppio degli avversari. Proprio questa maggiore precisione degli uomini di Simone Inzaghi ha indirizzato la partita. Il gol decisivo è arrivato al 60′ grazie a Lautaro Martinez, che pur non essendo al massimo della sua forma, ha dimostrato ancora una volta il suo istinto da bomber. L’azione è partita dai piedi di Frattesi, che ha servito il centravanti argentino in area dopo aver sfruttato l’errore di Zalewski. Lautaro Martinez non ha esitato a concludere, infilando Svilar con un tiro preciso.

Roma-Inter 0-1, le statistiche della partita

NUMERI – Nonostante la pressione della Roma nel finale, l’Inter ha difeso con compattezza, portando a casa una vittoria fondamentale. Roma-Inter ha offerto una partita equilibrata sotto molti aspetti, con entrambe le squadre che hanno avuto opportunità e fasi di controllo del gioco. Tuttavia, la differenza l’ha fatta l’Inter, più concreta e cinica nei momenti decisivi.