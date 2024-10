Roma-Inter 0-1, errore clamoroso di Massa! La moviola è un paradosso – CdS

Quello che è successo durante Roma-Inter ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri, nonostante la vittoria per 0-1 all’Olimpico. Ma ancor di più ha sollevato interrogativi sulla qualità delle analisi arbitrali. La moviola del Corriere dello Sport questa mattina è un paradosso, che dà un voto inspiegabilmente positivo all’arbitro Massa dopo l’errore (suo e del VAR) nel contatto Cristante-Thuram.

MOVIOLA INGIUSTIFICATA – Questa mattina durante la rassegna stampa sorprende – forse neanche tanto -, l’insolito giudizio del quotidiano romano, che ha assegnato un generoso “voto 6” all’arbitro Davide Massa, per una direzione di gara che ha toccato il fondo con l’episodio chiave dell’incontro. Ovvero lo scontro tra Bryan Cristante e Marcus Thuram durante Roma-Inter. Mentre tifosi, addetti ai lavori e allenatori si domandano come sia possibile ignorare un fallo del genere, il quotidiano romano si limita a parlare di un “intervento al limite”. Ma al limite di cosa? Del buon senso forse. La dinamica è chiara: Thuram viene colpito in pieno volto da Cristante in un’azione che potrebbe facilmente essere interpretata come una chiara occasione da gol. Massa, invece di valutare correttamente l’accaduto o, almeno, di consultare il VAR, si lancia in un gesto plateale: con sicurezza segnala che non c’è nulla, ignorando quello che in molti, perfino in diretta, hanno considerato come un possibile fallo da rosso.

Roma-Inter e la moviola secondo il Corriere dello Sport

NESSUNA CHIAMATA – L’incredulità cresce ancora di più quando si scopre che il VAR non interviene. Marco Di Bello, al controllo delle immagini, decide di non richiamare Massa alla visione dell’episodio. Eppure, era un caso limpido: una chiara occasione da gol fermata con un contatto violento. Il paradosso si completa quando il Corriere dello Sport decide di minimizzare il tutto nella sua moviola del giorno successivo, attribuendo a Massa un tranquillizzante voto 6. Si parla di “intervento al limite”, quasi come se un contatto netto al volto, con Thuram lanciato verso la porta, fosse un caso di dubbia interpretazione. Ma come si fa a parlare di “intervento al limite” quando ci sono gli estremi per un rosso diretto? Come si può ignorare un mancato intervento del VAR? Spieghiamo tutto nella nostra moviola.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna