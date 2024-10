Roma-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Vittoria pesantissima dell’Inter all’Olimpico contro la Roma, grazie alla rete del capitano Lautaro Martinez. Il Toro è salito a quota 133 gol con la maglia della Beneamata. Tutti i dati statistici e le curiosità su Roma-Inter 0-1.

Roma-Inter 0-1, le curiosità statistiche della partita

133 – Come i gol segnati da Lautaro Martinez in gare ufficiali con la maglia dell’Inter. L’argentino ha eguagliato Stefano Nyers a quota 133 gol come miglior marcatore straniero nella storia della Beneamata, considerando tutte le competizioni. Il Toro è settimo nella classifica all-time. Ora punta Benito Lorenzi, che è a quota 143 gol.

9 – Gli anni da imbattuta dell’Inter all’Olimpico contro la Roma. I giallorossi non vincono in casa contro la squadra nerazzurra dal 2 ottobre 2016 (gol Dzeko, Manolas e Banega). Eguagliata la striscia di mancate vittorie in casa contro l’Inter di nove anni registrata dal 1932 al 1941.

16 – Il numero di volte tra casa e trasferta con cui l’Inter ha vinto contro la Roma 1-0. Peraltro, il primo 0-1 dei nerazzurri a Roma risale 18 giugno 1933. In quel caso l’Ambrosiana si impose contro la Roma e la partita non si giocò all’Olimpico, bensì al campo Testaccio.

2 – I gol segnati da Lautaro Martinez contro la Roma durante la sua carriera. L’ultimo gol del Toro contro i giallorossi risaliva al 23 aprile 2022, nella vittoria a San Siro per 3-1.

299 – I gol subiti dalla Roma contro l’Inter nella storia del massimo campionato italiano. Vicinissima la cifra dei 300, cifra record per i nerazzurri contro una singola squadra in Serie A.