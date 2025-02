La Roma gela il Napoli nel finale: Inter resta a -3 con una partita in meno

La Roma ferma il Napoli sul punteggio di 1-1. A segno Leonardo Spinazzola e Angelino, la cui rete nel finale impedisce ai partenopei di andare a +5 sull’Inter.

PAREGGIO FINALE – Il Napoli è ospite della Roma nella sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La squadra partenopea controlla la partita per quasi tutta la prima frazione di gioco, rendendosi pericolosa in avanti e gestendo con attenzione la fase difensiva. Il gol, dopo la spinta iniziale, arriva al 29′ grazie a un lancio di Juan Jesus su cui si fionda Leonardo Spinazzola. L’italiano è bravo a superare Mile Svilar, non impeccabile in questo caso, con un pallonetto morbido. Dopo il vantaggio dei partenopei, la Roma cerca la reazione d’orgoglio. Così arriva l’occasione di Evan N’Dicka, il cui colpo di testa al 46′ viene respinto da Alex Meret verso il fondo. Nella seconda frazione di gioco, la Roma si fa vedere con maggiore frequenza dalle parti del portiere friulano. Ciò anche a causa dell’ingresso di alcuni titolarissimi, come Leandro Paredes, Artem Dovbyk e Alexis Saelemekers, lasciati in panchina da Claudio Ranieri in ottica quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. La grande opportunità capita ai giallorossi al 75′, con il palo proprio di Paredes direttamente su calcio di punizione. Quando sembra che il match sia destinato alla vittoria degli azzurri, la Roma riesce a mettere il punteggio in parità grazie a una grande conclusione al volo di Angelino al 92′. Con questa rete, i partenopei restano a +3 sull’Inter, la quale può agganciare il Napoli vincendo il recupero contro la Fiorentina previsto giovedì 6 febbraio.

ROMA-NAPOLI 1-1, IL TABELLINO:

29′ Spinazzola (N), 92′ Angelino (R).