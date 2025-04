Roma al completo, Ranieri si protegge con una formazione anti-Inter

Claudio Ranieri si prepara ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Le novità sulla Roma, tra disponibilità e formazione, dopo l’ultimo allenamento.

VERSO UNA NUOVA SFIDA – Dopo la vittoria di misura contro il Verona, la Roma si prepara ad affrontare l’Inter nel castello di San Siro. Domenica, in un inconsueto appuntamento delle ore 15.00 (causa rinvio), è in programma la sfida della trentaquattresima giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo due sconfitte consecutive, tra campionato e Coppa Italia, ambiscono a rialzarsi per continuare la corsa verso lo scudetto. Per questo Claudio Ranieri ha intenzione di mettere in campo la miglior formazione possibile, sfruttando tutta l’ampia disponibilità della sua rosa. Dopo l’allenamento odierno, infatti, la notizia è che la Roma ha recuperato per la sfida in trasferta contro l’Inter tutti i titolari. Solo Dybala resta fuori dai convocati per il match di San Siro.

Ranieri mette a punto la formazione di Inter-Roma: ecco le soluzioni giallorosse

LE SCELTE – Entro nello specifico sulle scelte di formazione di Ranieri per Inter-Roma, Angelo Mangiante su Sky Sport spiega: «Hummels va verso la panchina perché contro Lautaro Martinez serve un giocatore che legge con maggiore reattività. In questo momento cerca le linee di passaggio, quindi centralmente metterà Mancini. Ai lati Celik, molto reattivo in un buon momento, N’Dicka che ha giocato tutte le partite e tutti i minuti, lo stacanovista della squadra. La difesa è quella più reattiva, quella titolare. A centrocampo si potrebbe arricchire a cinque il sistema di gioco perché accanto a Paredes e Koné potrebbe esserci anche Cristante, con due esterni che spingono tanto come Angelino e Saelemaekers e poi davanti Dovbyk e Soulé. Quindi, di fatto, un 3-5-2 a cui Ranieri chiede coraggio e un atteggiamento offensivo, sicuramente più di quanto non ci sia stato nel primo tempo contro la Juventus e contro la Lazio».