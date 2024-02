Roma, risposte dall’allenamento: a -2 dall’Inter De Rossi conferma – Sky

Roma e Inter lavorano per farsi trovare pronte per il match di sabato pomeriggio. Ecco qualche risposta dall’allenamento, appena terminato, di Daniele De Rossi.

CONFERME – Si avvicina un nuovo weekend di fuoco per l’Inter, che dopo aver affrontato la Juventus la scorsa settimana, sabato sfiderà la Roma all’Olimpico. La squadra di Daniele De Rossi ha finito pochi minuti fa l’allenamento, a due giorni dal match contro la capolista. Da Trigoria arrivano risposte importanti per il nuovo allenatore giallorosso, che avrà a disposizione Chris Smalling, assente dal campo da 5 mesi. Il difensore inglese sarà tra i convocati e le riserve in panchina, ma non in campo. Dal 1′, infatti, De Rossi punterà sugli uomini che hanno risposto positivamente nell’ultima partita di campionato vinta contro il Cagliari 4-0. E poiché squadra che vince non si cambia, ecco i probabili undici che scenderanno in campo per la Roma contro l’Inter.

ROMA (4-3-3): Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Tasende; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Fonte: SkySport24 – Angelo Mangiante