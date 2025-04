Roma, allenamento prima dell’Inter! Buone notizie per Ranieri – Sky

Anche la Roma, così come l’Inter di Simone Inzaghi, si sta allenando in questo momento tra i campi di Trigoria. Claudio Ranieri riceve buone notizie, lo conferma Angelo Mangiante da Sky Sport.

PARTITA – La prossima avversaria dell’Inter in campionato sarà la Roma di Claudio Ranieri. La squadra giallorossa non perde da dicembre in campionato ed è la prima nella classifica del girone di ritorno. Ha vinto con il Verona nello scorso weekend e ha pareggiato prima con Lazio e Juventus, confermandosi compagine difficile da battere in questo momento. L’allenatore ex Cagliari ha portato nuova linfa ai giocatori e oggi sta ricevendo buone notizie dall’allenamento di Trigoria.

Roma, le ultime prima dell’Inter

ALLENAMENTO – Angelo Mangiante ha dato gli ultimi aggiornamenti: «Ranieri sta cercando di invertire il trend negli scontri diretti, chiede coraggio. Soprattutto nel primo tempo con un approccio differente. L’Inter viene da due sconfitte consecutive pesanti, la Roma deve mostrare personalità. Ha vinto solo uno scontro diretto su dodici. Sugli esterni giocano Angelino e Saelemaekers, in difesa Mancini e a centrocampo Konè con Paredes. Davanti fiducia a Soulé e Dovbyk, che cerca il suo primo gol pesante. Da quello che risulta l’allenamento è a metà dell’opera, i titolari sono tutti recuperati pienamente escluso Paulo Dybala»