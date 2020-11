Rodrygo: “Inter difficile da affrontare. Serata speciale, come ogni volta”

Condividi questo articolo

Rodrygo ha parlato al termine Real Madrid-Inter, ultima gara di andata del gruppo B di Champions League. Ecco le sue parole al sito del club spagnolo, dopo aver segnato il gol della vittoria (3-2 finale).

BELLA INTER – Rodrygo è visibilmente felice al termine di Real Madrid-Inter. Il brasiliano classe 2001 è l’uomo della vittoria, avendo siglato il 3-2 finale a dieci minuti dal termine. Un impatto decisivo sul match, nonostante abbia giocato meno di mezz’ora, subentrando al 64′ a Marco Asensio. Ecco il suo racconto: “È stata una partita molto difficile contro una squadra molto difficile da affrontare. Ogni partita di Champions League è contro squadre così. Abbiamo sofferto, ma siamo sempre stati pronti e abbiamo vinto, che è la cosa più importante”.

GOLEADOR – Per Rodrygo si tratta del primo gol in questa Champions League. Il brasiliano spera di rinfoltire presto il suo bottino realizzativo. L’obiettivo è superare il suo personale record, le 4 reti della scorsa edizione: un dato positivo, considerando la giovanissima età (classe 2001). Queste le sue parole: “Spero di continuare a fare gol. Quando gioco la Champions è sempre una serata speciale, come lo è stata oggi, spero che continui così in tutte le partite”.

Fonte: realmadrid.com