Rocchi arbitro di Napoli-Inter: sesta (e ultima?) volta in questa partita

Condividi questo articolo

Rocchi sarà l’arbitro di Napoli-Inter, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Firenze, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del San Paolo.



I PRECEDENTI – Napoli-Inter sarà la trentottesima partita per Gianluca Rocchi come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 20 novembre 2005, nella dodicesima giornata di Serie A 2005-2006: 2-0 nella ripresa al Parma con i gol di Luis Figo (suo primo in nerazzurro) ed Esteban Cambiasso. Il bilancio complessivo dice quindici vittorie, quattordici pareggi e otto sconfitte, ma è disastroso in questa stagione. Con lui sono arrivate le sconfitte contro Juventus (6 ottobre, 1-2) e Lazio (16 febbraio, 2-1), più il pareggio l’Atalanta (11 gennaio, 1-1). Un rigore in tutte e tre le partite: netto quello a favore coi bianconeri (mano di Matthijs de Ligt), discutibile coi biancocelesti (contrasto fra Stefan de Vrij e Ciro Immobile) e leggero coi bergamaschi (ma ce n’era uno netto in precedenza per fallo di Lautaro Martinez su Rafael Toloi).

NEGATIVITÀ DA ANNULLARE – Con Rocchi arbitro la vittoria manca da oltre due anni, il leggendario trionfo sulla Lazio del 20 maggio 2018 valso la Champions League. Quello di stasera sarà il sesto Napoli-Inter, considerando anche i precedenti al Meazza: potrebbe essere l’ultimo, salvo sorprese la sua carriera finirà ad agosto. Bilancio in parità, con due vittorie a testa e un pareggio. Spicca, in negativo, lo 0-3 dell’1 ottobre 2011, dove il rigore che sbloccò il risultato arrivò per contrasto (fuori area) fra Joel Obi e Christian Maggio, col nigeriano ammonito per la seconda volta (e il primo fallo non c’era). In più, sulla battuta di Marek Hamsik respinta da Julio César, aveva poi segnato Hugo Armando Campagnaro entrato in area prima del tiro.