Rocchi arbitro di Lazio-Inter: precedenti pessimi, ma attenzione all’Olimpico

Condividi questo articolo

Gianluca Rocchi sarà l’arbitro di Lazio-Inter, partita della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Firenze, ufficializzato nella designazione arbitrale di venerdì per il match dell’Olimpico.



I PRECEDENTI – Lazio-Inter sarà la trentasettesima partita per Gianluca Rocchi come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto il 20 novembre 2005: era anche lì un posticipo della domenica sera, per la dodicesima giornata di Serie A 2005-2006, con un successo sul Parma per 2-0 firmato dai gol di Luis Figo (il suo primo con la maglia dell’Inter) ed Esteban Cambiasso. Il bilancio complessivo dice quindici vittorie, quattordici pareggi e sette sconfitte, con l’ultimo incrocio contestatissimo l’11 gennaio con l’Atalanta, per un rigore non dato ai bergamaschi (fallo di Lautaro Martinez su Rafael Toloi) “compensato” da uno molto discutibile nel finale (poi sbagliato) e da altri errori vari.

SPERANZA TRIS – Con Rocchi la vittoria manca da quasi due anni, ma risale proprio a un Lazio-Inter. È il celebre precedente del 20 maggio 2018, dove Matias Vecino all’81’ segnò il gol valso il quarto posto e la Champions League, agganciando i biancocelesti a pari punti ma con gli scontri diretti favorevoli. Nell’occasione un rigore concesso e levato dal VAR (giusto: Sergej Milinkovic-Savic non aveva fatto fallo di mano), uno poi dato per intervento di Stefan de Vrij su Mauro Icardi e un’espulsione di Senad Lulic per doppia ammonizione fra il 2-2 e il 2-3. C’è un altro precedente all’Olimpico, anch’esso vittorioso: 0-2 il 20 dicembre 2006. Lì Rocchi cacciò Zlatan Ibrahimovic per doppia ammonizione, con il secondo giallo più che fiscale.