Rocchi arbitro di Inter-Atalanta: ultimi precedenti molto negativi

Gianluca Rocchi sarà l’arbitro di Inter-Atalanta, partita della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Firenze, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Atalanta sarà la trentaseiesima partita per Gianluca Rocchi come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto il 20 novembre 2005: si giocava il posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2005-2006, una vittoria per 2-0 al Meazza contro il Parma risolta nella ripresa dalle reti di Luis Figo (sua prima in nerazzurro) ed Esteban Cambiasso. Il bilancio complessivo dice quindici vittorie, tredici pareggi e sette sconfitte, con un KO nell’ultimo incrocio ossia l’1-2 con la Juventus dello scorso 6 ottobre.

POCHI SORRISI – La designazione di Rocchi per Inter-Atalanta non può certo essere vista bene, quantomeno a livello statistico. Negli ultimi tre anni appena due successi con l’arbitro fiorentino: contro il Verona il 31 marzo 2018 (3-0) e la Lazio il 20 maggio 2018 (il 2-3 valso la Champions League). Nella scorsa stagione due pareggi in trasferta, il 2-2 con la Roma e lo 0-0 con l’Udinese, mentre la sconfitta con i bianconeri è l’unico precedente in questo campionato. E, purtroppo, anche l’unica sconfitta dell’Inter in questa Serie A.