River Plate, la probabile formazione con l’Inter: tre ‘ex italiani’ dal 1′

Il River Plate sfida l’Inter nell’ultima partita del girone E del Mondiale per Club. Gallardo punta su tre ex giocatori che hanno militato in Italia.

DALL’ARGENTINA – L’ultima avversaria dell’Inter ai gironi del Mondiale per Club è il River Plate di Marcelo Gallardo. Gli argentini, dopo aver vinto all’esordio contro l’Urawa Red Diamonds per 3-1, hanno pareggiato per 0-0 contro il Monterrey. Il River ha gli stessi punti in classifica dell’Inter, ossia 4, ma con una differenza reti a favore. L’Inter, dal canto suo, potrebbe anche pareggiare per passare il turno, ma con una vittoria lo farebbe anche assicurandosi il primo posto del girone. Il match si gioca tra domani e giovedì 26 giugno alle ore 3 italiane. Se Cristian Chivu dovrebbe puntare in attacco su Pio Esposito, Gallardo farà lo stesso con un ragazzo ancora più giovane: ossia Franco Mastantuono. Il 17enne è agli ultimi scampoli con la maglia dei Millonarios, visto che da luglio sarà ufficialmente del Real Madrid. Gallardo non avrà a disposizione Enzo Perez, Castano e Galoppo, ecco perché potrebbe anche cambiare modulo passando a cinque in difesa. Tre sono i giocatori “ex italiani” presenti nella probabile formazione del River Plate contro l’Inter: ossia i difensori ex Fiorentina Pezzella e Martinez Quarta, nonché l’ex nerazzurro Facundo Colidio. Ecco la probabile formazione di Inter-River Plate, secondo i colleghi di Tyc Sports:

Inter-River Plate, la probabile formazione di Gallardo

(5-3-2): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono, Facundo Colidio.