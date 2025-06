River Plate, Mastantuono contro l’Inter? Svelati i convocati per il Mondiale per Club!

Il River Plate, avversario dell’Inter al Mondiale per Club nelle prossime settimane, ha diramato la lista dei calciatori convocati. Si risolve, così, l’incognita che porta il nome della giovane promessa Franco Mastantuono.

I CONVOCATI – Possiamo dire che il countodown per l’inizio del Mondiale per Club è ormai iniziato. Manca all’incirca una settimana all’inaugurazione della nuovo format del torneo, al quale l’Inter parteciperà sfidando le altre tre squadre che formano il Gruppo E. Tra le avversarie dei nerazzurri di Cristian Chivu c’è anche il River Plate che, in ordine cronologico, sarà la terza formazione da affrontare al Mondiale per Club nella fase a gironi. Il River Plate ha da poco diramato la lista dei calciatori convocati per l’avventura negli Stati Uniti.

INCOGNITA RISOLTA – Tra i trentacinque nomi che trascorreranno le prossime settimane in America c’è anche Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino, ceduto al Real Madrid con una recentissima operazione di mercato dal valore di 60 milioni di euro, lascerà il club di Buenos Aires solo al termine del Mondiale per Club. Dunque, l’Inter si troverà ad affrontare anche la giovane promessa, classe 2007, nella sfida in programma per 26 giugno contro il River Plate.

1. FRANCO ARMANI 25. JEREMIAS LEDESMA 37. LUCAS LAVAGNINO 41. SANTIAGO BELTRAN 2. FEDERICO GATTONI 4. GONZALO MONTIEL 5. MATIAS KRANEVITTER 6. GERMAN PEZZELLA 7. MATÍAS ROJAS

8. MAXIMILANO MEZA 9. MIGUEL BORJA 10. MANUEL LANZINI 11. FACUNDO COLIDIO 13. LAUTARO RIVERO 14. LEANDRO GONZALEZ PIREZ 15. SEBASTIÁN DRIUSSI 16. FABRICIO BUSTOS 17. PAULO DÍAZ 18. GONZALO MARTINEZ 19. GONZALO TAPIA 20. MILTON CASCO 21. MARCOS ACUÑA 22. KEVIN CASTANO 24. ENZO PÉREZ 26. IGNACIO FERNANDEZ 27. JUAN BAUTISTA DADIN 28. LUCAS MARTINEZ QUARTA 29. RODRIGO ALIENDRO 30. FRANCO MASTANTUONO 31. SANTIAGO SIMON 34. GIULIANO GALOPPO 35. GIORGIO COSTANTINI 38. IAN SUBIABRE 39. SANTIAGO LENCINA.