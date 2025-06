River Plate, guai per Gallardo: ben tre squalificati contro l’Inter!

Cattive notizie per il River Plate dopo il pareggio contro il Monterrey. La squadra di Gallardo arriva al match con l’Inter con ben tre squalificati.

IL QUADRO – Dopo la vittoria dell’Inter contro i giapponesi dell’Urawa, nella notte italiana del Mondiale per Club è toccato scendere in campo alle altre due squadre del gruppo E. In River Plate-Monterrey, però, né vincitori né vinti. Lo 0-0 finale della sfida fa sì che gli argentini di Marcelo Gallardo e i nerazzurri di Cristian Chivu arrivino allo scontro diretto di mercoledì prossimo a pari punti nella classifica dei gironi, lasciandosi dietro i messicani e i giapponesi appena sfidati. Gli argentini, oltre al pareggio insoddisfacente contro il Monterrey, devono fare i conti anche con un’altra situazione poco rassicurante, che ha a che fare con le squalifiche.

Inter-River Plate, gli squalificati di Gallardo per la sfida al Mondiale per Club

TRE SQUALIFICATI – Contro l’Inter ben tre giocatori saranno assenti, proprio per via delle squalifiche. Il River Plate, infatti, perde Kevin Castano, che è stato espulso nel finale di gara contro il Monterrey. Al 90+2′, infatti, il classe 2000 colombiano rimedia il secondo cartellino giallo della sfida, precedendo così i suoi compagni negli spogliatoi. A lui si aggiungono anche Giuliano Galoppo e Enzo Perez. Entrambi i giocatori, che erano diffidati, hanno ricevuto un’ammonizione nella partita andata in scena stanotte. Questi, quindi, i tre assenti del River Plate nell’ultima gara dei gironi al Mondiale per Club. Ma non solo, perché resta anche da monitorare la condizione di Driussi, infortunatosi nella prima sfida del torneo dopo aver messo a segno il gol contro l’Urawa Reds.