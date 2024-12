Rinvio Fiorentina-Inter, il recupero resta un enigma: un ipotesi – CdS

La partita Fiorentina-Inter, sospesa ieri al minuto 17 per il malore improvviso di Edoardo Bove, dovrà essere recuperata, ma il calendario fitto rende la scelta della data una sfida complessa. Ecco l’ipotesi del Corriere dello Sport che di fatto conferma la nostra tesi.

PER IL RECUPERO – La priorità, come sottolineato da tutte le parti coinvolte, resta la salute del giovane centrocampista della Fiorentina, attualmente sotto osservazione in terapia intensiva. Tuttavia, per motivi di equità sportiva e organizzativi, la Lega Serie A affronterà la questione del recupero con un consiglio straordinario, probabilmente già oggi. Con entrambe le squadre impegnate in competizioni europee, e con l’avvio degli ottavi di Coppa Italia questa settimana, le finestre disponibili per recuperare il match scarseggiano. La Fiorentina è attesa mercoledì dall’Empoli in coppa, e nei primi mesi del 2025 l’Inter avrà ulteriori impegni, inclusa la Supercoppa Italiana. Ciò significa che una nuova data potrebbe non essere individuata prima di febbraio. Come accaduto in precedenza per il rinvio di Bologna-Milan, il rischio è di dover attendere la conclusione di alcune competizioni per trovare una soluzione.

Recupero Fiorentina-Inter, cosa dicono le regole

REGOLAMENTO – La partita, come stabilito dal regolamento, riprenderà esattamente dal minuto in cui è stata interrotta, ovvero al diciassettesimo minuto, con il risultato di 0-0. Gli allenatori Raffaele Palladino e Simone Inzaghi potranno utilizzare tutti i giocatori tesserati al momento della gara originaria, anche quelli non inseriti in distinta. Restano esclusi coloro che erano stati sostituiti, espulsi o squalificati. Ma fino a quel minuto nessun cambio era stato effettuato e nessun giocatore era stato ammonito o squalificato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno