Ribery ok? Iachini lancia Duncan: la probabile formazione Fiorentina – Sky

Questa sera si gioca Inter-Fiorentina. Se in casa Inter il dubbio riguarda la presenza o meno di Eriksen (QUI le ultime), per Iachini c’è Ribery in forse. Ecco le ultime secondo “Sky Sport”

DUBBI – “In casa viola ancora problemi alla schiena per Dragowski. Gioca quindi Terracciano. Rispetto alla gara contro il Torino, nella formazione titolare potrebbero trovare spazio Dalbert a sinistra e Duncan in mezzo. Quest’ultimo garantisce fisicità e dinamismo. In più, le sue caratteristiche da incontrista potrebbero mettere in difficoltà l’Inter in fase di contruzione. Se Ribery non dovesse essere ‘cotto’ ecco che il francese andrebbe ad occupare l’altro posto in attacco al fianco di Kouamé“.

FIORENTINA – Questa la probabile formazione della Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Kouamé, Ribery.