Retegui non giocherà Genoa-Inter! In chiusura la cessione

Retegui non sarà a disposizione di Gilardino in Genoa-Inter, la partita inaugurale della Serie A 2024-2025. La sua cessione è ormai definita e Sky Sport dà i dettagli del trasferimento.

MOSSA IMMEDIATA – Dopo il grave infortunio di Gianluca Scamacca, avvenuto domenica contro il Parma, l’Atalanta si muove subito e piazza il colpo Mateo Retegui. È fatta per il trasferimento dell’attaccante italo-argentino, che lascia così il Genoa dopo appena una stagione. Come affermato da Sky Sport, nel giovedì appena cominciato il giocatore andrà a svolgere le visite mediche e poi firmerà il contratto con i bergamaschi, unendosi al gruppo agli ordini di Gian Piero Gasperini. Retegui non sfiderà quindi l’Inter nella prima giornata di Serie A col Genoa, bensì il Lecce con l’Atalanta.

Retegui dal Genoa all’Atalanta, i dettagli del trasferimento

LE CIFRE – Per l’ormai ex rossoblù il trasferimento è a titolo definitivo. Accordo raggiunto in poche ore, per ventidue milioni di euro più tre di bonus. Ora sarà il Genoa a dover capire chi prendere al suo posto, visto che in parallelo era in definizione anche la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Sì, “era”, perché l’improvvisa accelerazione dell’Atalanta per Retegui ha per ora messo in standby la trattativa. Servirà prima trovare un sostituto per il Genoa e, fra i tanti nomi, spunta pure quello di Joaquin Correa dall’Inter.