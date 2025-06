Rene: «Inter? Poco da dire, altissima qualità! Servono fede e fiducia»

Il difensore del Fluminense Rene ha parlato della partita contro l’Inter, elogiando la forza dei nerazzurri. Ma il brasiliano crede nel passaggio del turno.

SPINTA DEI TIFOSI – Domani alle 21.00 italiane si giocherà Inter-Fluminense. A tal proposito, il difensore Rene ha parlato ai canali ufficiali del club brasiliano: «Sappiamo quanto siano appassionati i tifosi, le cose folli che fanno per la loro squadra del cuore. Spero che siano entusiasti e ci sostengano ogni minuto. Credo che contro il Borussia (Dortmund) sia stato questo a darci forza e a giocare alla pari. Spero che possano essere lì a sostenerci per tutti i 90 minuti, o 120 se necessario, e che insieme possiamo arrivare alla vittoria, che è l’obiettivo di tutti, e soprattutto il loro».

L’AVVERSARIO ITALIANO – Infine, lo stesso Rene si è espresso sulla forza dell’Inter: «Non c’è bisogno di dire altro, è una squadra di altissima qualità, hanno appena giocato la finale di Champions League, hanno una buona idea di gioco da molto tempo. Credo che sarà una partita molto difficile, ma lavoriamo per questi momenti, partite importanti e decisive. In un club grande come il Fluminense, dobbiamo avere fiducia, avere fede e credere che possiamo, sì, uscire con la vittoria e passare alla fase successiva».