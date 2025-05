Reina espulso in Como-Inter. Triste epilogo di una carriera vincente

Pepe Reina ha chiuso nel peggiore dei modi la propria carriera professionistica, con l’espulsione al termine del primo tempo di Como-Inter che ne ha caratterizzato il tramonto.

L’EPISODIO – Pepe Reina chiude, in Como–Inter, come peggio non avrebbe potuto la propria carriera da calciatore. Il portiere iberico, infatti, è stato espulso al tramonto del primo tempo a causa di un fallo su Mehdi Taremi al limite dell’area. L’espulsione, che ha sancito il termine di una carriera da vincente, è stata accolta con relativo “dispiacere” anche da alcuni calciatori nerazzurri, consapevoli del suo significato per l’uomo Reina. Per quanto riguarda strettamente il campo, a sostituire lo spagnolo è stato ovviamente indicato Jean Botez, che ha preso il posto di Maxence Caqueret.