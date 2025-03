Reijnders: «Inter? Nessuna paura, riprenderci ed essere pronti»

Reijnders al termine di Napoli-Milan risponde anche alla domanda sulla prossima partita di Coppa Italia contro l’Inter.

IMPORTANTE – In conferenza stampa, dopo Napoli-Milan, Tijjani Reijnders ha parlato anche della partita contro l’Inter di mercoledì in Coppa Italia: «Non dobbiamo avere paura contro l’Inter, sarà una partita importante per vincere un altro trofeo. Dobbiamo riprenderci al meglio ed essere pronti. Quarto posto? Siamo il Milan e dobbiamo giocare la Champions League».