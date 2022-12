Reggina-Inter 0-2, il tabellino della partita amichevole di Reggio Calabria

Reggina-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della quarta partita amichevole giocata a dicembre.



DECIDONO LE PUNTE – L’Inter trova i gol solo alla fine in una partita comunque ben gestita fin dall’inizio. La Reggina si rende pericolosa solo in avvio di ciascun tempo, con due parate di André Onana rispettivamente su Riccardo Gagliolo e Federico Giraudo. Per il resto tutto o quasi di marca nerazzurra, ma lo 0-0 regge fino all’80’. Poi, dopo una bella parata di Federico Ravaglia su tiro del subentrato Kristjan Asllani, dal corner seguente di testa Edin Dzeko fa centro. All’87’ il raddoppio dell’attesissimo Romelu Lukaku, in campo quasi tutta la partita alla prima dopo i Mondiali. Poi un palo per Robin Gosens (di tacco) e Luigi Canotto a risultato già acquisito. Prima del Napoli l’ultima amichevole sarà contro il Sassuolo a Reggio Emilia, giovedì 29 alle ore 17. Di seguito il tabellino di Reggina-Inter.

REGGINA-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Bouah, Loiacono (68′ Cionek), Gagliolo (46′ Dutu), Giraudo (73′ Di Chiara); Crisetig (83′ Canotto), Majer (46′ Fabbian), Liotti (74′ Agostinelli); Ricci (74′ Zucco), Gori (46′ Santander), Cicerelli (74′ Rivas).

In panchina: Aglietti, Colombi, Paura.

Allenatore: Filippo Inzaghi

Inter (3-5-2): Onana (74′ Cordaz); Skriniar (66′ Darmian), Acerbi, Bastoni (66′ Gosens); Bellanova (74′ de Vrij), Barella (74′ Asllani), Calhanoglu (88′ Stankovic), Mkhitaryan (66′ Gagliardini), Dimarco (88′ Fontanarosa); Dzeko (87′ Carboni), Lukaku (87′ Curatolo).

In panchina: Brazao, Biral.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (Massara – Longo)

Gol: 80′ Dzeko, 87′ Lukaku

Recupero: 1′ PT