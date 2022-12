Reggina-Inter, Inzaghi (Filippo) recupera un giocatore chiave

Si avvicina la gara amichevole Reggina-Inter in programma giovedì allo stadio Oreste Granillo. Nell’allenamento di oggi, il tecnico Filippo Inzaghi ha recuperato uno dei suoi giocatori più importanti.

RECUPERATO – In vista di Reggina-Inter in programma giovedì 22, Filippo Inzaghi recupera uno dei suoi giocatori chiave. Si tratta di Jerémy Menez, che è sceso regolarmente in campo insieme ai compagni di squadra alla ripresa degli allenamenti di oggi. Da capire se ci sarà spazio per lui nell’amichevole contro i nerazzurri, o se sarà preservato in vista delle prossime gare di campionato.