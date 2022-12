Reggina-Inter, pagelle: Dzeko e Lukaku 7! Asllani in crescita dalla panchina

L’Inter vince la sua partita amichevole contro la Reggina in trasferta per 2-0 (qui il report). Simone Inzaghi supera così il test contro il fratello Filippo e ottiene un altro clean sheet. Segnali positivi dalla coppia d’attacco.

ANDRÈ ONANA 6.5 – Ottima parata al minuto 10 su colpo di testa di Crisetig, poi normale amministrazione anche palla al piede.

– DAL 74′ ALEX CORDAZ 6 – Non può niente sul tiro di Canotto, vede la palla colpire il palo e rimane fermo.

Reggina-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6 – Dalle sue parti non arrivano grandi pericoli, si fa vedere più in fase offensiva. Arriva anche al tiro, senza successo.

– DAL 65′ MATTEO DARMIAN 6 – Entra da difensore centrale, finisce da esterno di centrocampo.

FRANCESCO ACERBI 6 – Partita ordinaria per il difensore, che tocca molti palloni in impostazione senza correre rischi nella fase di non possesso. Si ritrova al minuto 67 la palla del gol, ma non arriva all’appuntamento. Al 92′ si perde Canotto e la prestazione è salvata dal palo.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Si perde l’uomo nell’unica occasione della Reggina durante il primo tempo su calcio d’angolo. Si rende spesso protagonista di sovrapposizioni per Dimarco ma non arriva il cross giusto.

– DAL 74′ STEFAN DE VRIJ 6 – Nulla da segnalare per l’olandese, che entra quando l’Inter trova il doppio vantaggio.

– DALL’ 88′ ALESSANDRO FONTANAROSA S.V.

Reggina-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 6 – Chiude molto bene sulla fascia i giocatori avversari, attento in fase difensiva ma impreciso nei cross.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Poco presente nelle trame offensive, fa il minimo e si ferma a questo.

– DAL 74′ KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Al minuto 79 trova il tiro da fuori area e sfiora la rete. Entra positivamente e sfrutta i 20 minuti in campo. Crescita per l’albanese.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Gestisce il centrocampo, cerca spesso il cambio di gioco per Dimarco ed è preciso nei passaggi. Serve l’assist per la testa di Dzeko da calcio d’angolo.

– DALL’ 88′ ALEKSANDAR STANKOVIC S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Grande corsa sul lato sinistro, offre numerose sovrapposizioni e da un suo cross nasce l’occasione più ghiotta dell’Inter durante il primo tempo.

– DAL 65′ ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Propositivo e attento in fase di non possesso. Buon ingresso per il centrocampista.

FEDERICO DIMARCO 6 – Dalla sua fascia arrivano le azioni più pericolose, è estremamente coinvolto nel gioco ma a volte risulta impreciso. Ritorna anche a giocare da difensore centrale della linea a 3.

– DAL 65′ ROBIN GOSENS 6 – Si fa vedere con un colpo di tacco su calcio d’angolo che colpisce il palo.

Reggina-Inter, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 7 – Cerca scambi con il compagno di reparto, trova un tiro pericoloso al minuto 21 da fuori area e colpisce un palo di testa al 42′. Il belga torna il fulcro nerazzurro nell’area avversaria e trova il gol del raddoppio nerazzurro all’87’.

EDIN DZEKO 7 – Efficiente come sempre in regia, ma sbaglia le occasioni che gli capitano durante il primo tempo. Al secondo serve a porta vuota Acerbi, ma non arriva il gol. La rete arriva al minuto 80 su colpo di testa da calcio d’angolo.

– DALL’ 88′ DENNIS CURATOLO S.V.

– DALL’ 88′ VALENTIN CARBONI S.V.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – La squadra risponde positivamente in campo, vince la partita e fa registrare un clean sheet, ormai non ordinario per l’Inter in questa stagione. Dà spazio a chi gioca meno e ottiene buoni segnali dalla coppia d’attacco Dzeko-Lukaku in vista della ripresa del campionato.