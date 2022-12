Reggina-Inter 0-2, decidono le punte alla fine! Riecco Lukaku, ma sblocca Dzeko

Reggina-Inter si chiude 0-2. Dopo il primo tempo finito 0-0 (vedi articolo) l’amichevole la decidono gli attaccanti nel finale: apre Dzeko e raddoppia l’attesissimo Lukaku, che gioca ottantasette minuti al rientro. Bel test a tredici giorni dal Napoli.

REGGINA-INTER, SECONDO TEMPO – Tre cambi dopo l’intervallo per la Reggina, fra cui Giovanni Fabbian in prestito proprio dall’Inter. Lui rileva Zan Majer, poi Eduard Dutu per Riccardo Gagliolo e Federico Santander per Gabriele Gori. Prima occasione della ripresa di marca calabrese, cross da sinistra respinto fuori area per il tiro al volo di Federico Giraudo che trova André Onana attento sul primo palo. Le prime modifiche di Simone Inzaghi arrivano a metà ripresa: Roberto Gagliardini, Matteo Darmian e Robin Gosens per Henrikh Mkhitaryan, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Gosens, appena entrato, prova la battuta (67′) respinta con Edin Dzeko che raccoglie e sul tiro-cross non ci arriva Francesco Acerbi in scivolata di un soffio. Uno dei tanti subentrati, Kristjan Asllani, all’80’ riceve appena fuori area da Stefan de Vrij e chiama Federico Ravaglia alla grande parata sul suo destro. Sull’angolo seguente battuta dalla destra di Hakan Calhanoglu e colpo di testa vincente di Dzeko al limite dell’area piccola: Inter in vantaggio. Si sblocca il risultato all’80’, dopo tanta pressione. Filippo Inzaghi, subito dopo la rete subita, mette un titolare come Luigi Canotto per l’altro ex Lorenzo Crisetig. Arriva però un altro gol dell’Inter, con l’uomo più atteso: Romelu Lukaku. A quattro minuti dal 90′ cross di Federico Dimarco, doppio rimpallo a favorire il numero 90 che nell’area piccola raddoppia. Poi lui e Dzeko lasciano il posto a Dennis Curatolo e Valentin Carboni. Ravaglia si fa notare all’89’, su un tiro da fuori di Asllani, sull’angolo colpo di tacco di Gosens sul palo. Nel recupero il legno lo prende anche Canotto.

REGGINA-INTER 0-2 – I MARCATORI

80′ Dzeko, 87′ Lukaku