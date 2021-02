Rebic, infortunio in allenamento: out con lo Spezia....

Rebic, infortunio in allenamento: out con lo Spezia. Derby a rischio

Brutte notizie per Stefano Pioli, che perde Ante Rebic per un infortunio in allenamento. Il croato salterà la sfida contro lo Spezia per la quale era convocato, ma soprattutto è a rischio per il derby contro l’Inter in programma tra otto giorni.

INFORTUNIO DELL’ULTIMO MINUTO – Trauma al tendine rotuleo sinistro in seguito a una botta presa in allenamento. Questo il resoconto del problema di Ante Rebic, che a poche ore dalla sfida contro lo Spezia sarà costretto a sostenere i suoi compagni dalla tribuna. Una brutta notizia sicuramente per Stefano Pioli sia in vista della partita di questa sera, ma anche alla vigilia di un’altra grande – importantissima – sfida. Tra otto giorni, infatti, andrà in scena il derby di Milano contro l’Inter. Resta da capire e da valutare se il croato farà in tempo a tornare a disposizione.