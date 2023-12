Real Sociedad, non solo Mendez! Altro in dubbio per Alguacil. Un recupero

La Real Sociedad continua a vincere e stupire in campionato, ma perde pezzi strada facendo, soprattutto titolari. Tra i giocatori fermi in infermeria c’è anche Ander Barrenetxea, titolare nella sfida di andata contro l’Inter. Alguacil fa il conto dei giocatori a disposizione, tenendo in considerazione l’assenza sicura di Brais Mendez. C’è da segnalare però un recupero importante.

DALL’INFERMERIA – La Real Sociedad schianta il Villarreal 0-3, ma perde altri titolari per infortunio. L’ultimo in ordine cronologico è Brais Mendez, costretto a saltare la prossima sfida con l’Inter in UEFA Champions League a causa di un operazione. Oltre lui, però, Imanol Alguacil è in ansia ancora per le condizioni di Ander Barrenetxea infortunatosi contro l’Osasuna. Da segnalare un rientro importante tra le file degli spagnoli, cioè il capitano Mikel Oyarzabal, che con molta probabilità tornerà a giocare titolare proprio contro l’Inter, nella sfida in programma martedì 12 dicembre.