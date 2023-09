Real Sociedad-Inter, tante conferme ed un possibile cambio nell’undici – Sky

Real Sociedad-Inter è il primo impegno dei nerazzurri in Champions League. Mercoledì sera i nerazzurri sfideranno la Real Sociedad. Inzaghi è pronto a confermare diversi uomini: le ultime da Sky Sport

PROBABILE – Real Sociedad-Inter aprirà la stagione europea dei nerazzurri in Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport Inzaghi, per il match, dovrebbe confermare diversi degli uomini scesi in campo contro il Milan. Uno dei pochi cambi potrebbe riguardare il reparto difensivo: Pavard, infatti, potrebbe esordire in maglia nerazzurra proprio in occasione del match contro gli spagnoli. Indicazioni migliori arriveranno dall’allenamento in programma domani ad Appiano Gentile, in cui certamente le intenzioni Inzaghi saranno più definite.