Real Sociedad-Inter, la probabile formazione. Novità Inzaghi? – Sky

Domani alle ore 21 ci sarà la partita d’esordio dell’Inter contro la Real Sociedad. Hakan Calhanoglu non ci sarà, novità quindi per Simone Inzaghi in Champions League per Sky Sport.

ULTIME – Benjamin Pavard in ballottaggio con Matteo Darmian, poi il cambio sorprendente. Hakan Calhanoglu non è partito per la Spagna a causa di un affaticamento muscolare, al suo posto Simone Inzaghi darà fiducia a Kristjan Asllani. L’albanese è valutato come il turco dal tecnico, quindi partirà dal primo minuto nel match d’esordio in Champions League tra Real Sociedad e Inter. Vista la novità dell’ultimo momento, difficile che Davide Frattesi inizi al posto di Henrikh Mkhitaryan. Questa è la probabile formazione nerazzurra. Inter: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.