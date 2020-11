Real Madrid, squadra al lavoro in vista della sfida all’Inter: tre a parte

Zidane Real Madrid

Il Real Madrid è al lavoro per preparare la sfida all’Inter, in programma domani alle ore 21:00. Gli uomini di Zidane, quest’oggi, hanno svolto l’allenamento di rifinitura.

AL LAVORO – Il Real Madrid, quest’oggi, ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida all’Inter. Zinedine Zidane dovrà fare a meno di tre giocatori per la sfida di Champions League: “La squadra si è allenata per l’ultima volta al Real Madrid City in vista della terza partita del Gruppo B di Champions League, che si giocherà contro l’Inter allo stadio Alfredo Di Stéfano. La sessione si è svolta in base a rigide normative sanitarie a causa della pandemia COVID-19. La seduta è iniziata con i giocatori divisi in due gruppi, prima che gli uomini di Zidane lavorassero sul possesso e sul pressing. Hanno quindi svolto un intenso lavoro di fitness, giocato una partita su un piccolo campo e si sono conclusi con una sessione di conclusioni verso la porta. Nacho, Carvajal e Odriozola si sono allenati a parte”.

Fonte: realmadrid.com