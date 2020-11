Real Madrid, squadra al lavoro in vista della sfida all’Inter: due a parte

Zinédine Zidane Real Madrid

Il Real Madrid continua la preparazione in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Nel corso dell’allenamento odierno due calciatori dei blancos si sono allenati a parte

AL LAVORO – Prosegue il lavoro del Real Madrid in vista della sfida all’Inter di Champions League in programma mercoledì tornato sul campo ad allenarsi in vista della sfida di Champions League contro l’Inter: “I convocati sono tornati ad allenarsi al Real Madrid City in preparazione alla sfida contro l’Inter, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, che si giocherà a San Siro. La sessione, che si è svolta secondo il rigido protocollo sanitario in atto a causa della pandemia COVID-19, è iniziata con un lavoro fisico e di prevenzione, al termine del quale i calciatori hanno svolto il “torello” ed esercizi di possesso e pressing. Hanno poi giocato diverse partite in piccoli spazi ed hanno concluso con una sessione di cross e conclusioni. Benzema e Odriozola si sono allenati da soli dentro e fuori le strutture, mentre Sergio Ramos e Valverde hanno proseguito i rispettivi processi di recupero”.

