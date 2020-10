Real Madrid, nuovi problemi per l’Inter? Ancora un infortunio a destra

Condividi questo articolo

Estadio Alfredo Di Stéfano Madrid

Il Real Madrid ha battuto l’Huesca 4-1, a tre giorni dal match contro l’Inter in Champions League. Non ci sono però solo buone notizie per i blancos, perché c’è un nuovo infortunio sulla fascia destra, che potrebbe obbligare a mettere un giocatore adattato contro i nerazzurri martedì sera.

CHI GIOCA DA TERZINO? – Nella vittoria per 4-1 del Real Madrid sull’Huesca c’è stato un cambio di Zinédine Zidane per problemi fisici. Lucas Vazquez ha lasciato il campo al 52′, sostituito da Ferland Mendy, e Marca fa sapere che il motivo è un infortunio. La prima diagnosi parla di sovraccarico muscolare, da valutare le sue condizioni in vista dell’Inter. Lucas Vazquez, però, è un esterno destro d’attacco, messo terzino solo per mancanza di alternative. Dani Carvajal e Alvaro Odriozola sono i due laterali bassi “ufficiali”, e sono entrambi sicuri assenti per la Champions League. Di norma dovrebbe giocare Nacho Fernandez, ma pure lui si è fatto male (nel Clasico contro il Barcellona la settimana scorsa). Se Lucas Vazquez non dovesse recuperare in tempo per Zidane aumenterebbero i dubbi di formazione. Mendy sarebbe costretto a spostarsi di fascia, lui che in realtà è terzino sinistro, inserendo dalla parte opposta Marcelo fra i titolari per Real Madrid-Inter.