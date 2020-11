Real Madrid-Inter, per Zidane i dubbi di formazione sono sulle fasce

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

Real Madrid-Inter si giocherà domani alle ore 21 e sarà una sfida fondamentale per il discorso qualificazione dal Gruppo B di Champions League. Zidane, reduce da un punto nelle prime due giornate, deve risolvere il problema legato alla fascia destra per la formazione.

POCHE RISORSE – Per Real Madrid-Inter c’è da capire quanto Lucas Vazquez potrà recuperare. Il laterale è uscito per un problema fisico sabato contro l’Huesca, ma è risultato oggi fra i convocati (vedi articolo). Zinédine Zidane, schierandolo, già metterebbe un giocatore adattato: in realtà è un esterno d’attacco. Con Éder Militao positivo al Coronavirus, più gli infortunati Dani Carvajal, Nacho Fernandez e Alvaro Odriozola, alternative non ce ne sono. L’unica sarebbe spostare a destra Ferland Mendy, con Marcelo sulla sinistra. Il Real Madrid ha invece meno problemi in attacco, dove è rientrato in forma Eden Hazard e comporrà il tridente con Karim Benzema e Marco Asensio. Partirà dalla panchina Vinicius Junior, oggetto suo malgrado di una polemica la scorsa settimana visto il video di Benzema diceva che “giocasse contro” (vedi articolo). Luka Modric, ex obiettivo di mercato dell’Inter, sarà un’opzione a gara in corso. Questa la probabile formazione di Zidane per Real Madrid-Inter: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, E. Hazard.