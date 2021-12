Real Madrid-Inter, ultimi ballottaggi: la probabile formazione di Ancelotti

Real Madrid-Inter è in arrivo e sale l’attesa anche per conoscere le formazioni ufficiali. Le scelte di Ancelotti sembrano non andare verso il turnover, soprattutto a centrocampo

PROBABILE FORMAZIONE – I ballottaggi nell’Inter di Simone Inzaghi (vedi probabile formazione) sono più o meno gli stessi del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che non ha ancora sciolti i suoi. In particolare, a centrocampo Luka Modric va verso la conferma con tanto di fascia di capitano, la prima “storica” da titolare. Questo secondo quanto raccolto da Sky Sport a Madrid. La grande novità sembra essere Rodrygo ala destra nel tridente offensivo. Di seguito la probabile formazione di Ancelotti in Real Madrid-Inter di stasera (ore 21:00).

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 2 Dani Carvajal, 3 Eder Militao, 4 Alaba, 23 F. Mendy; 10 Modric (C), 14 Casemiro, 8 Kroos; 21 Rodrygo, 16 Jovic, 20 Vinicius Jr.