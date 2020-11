Real Madrid-Inter (UCL): le probabili formazioni della 3ª giornata

Real Madrid-Inter

Real Madrid-Inter è la terza partita stagionale nerazzurra in Europa. In attesa di conoscere quella dell’Inter, è stata diramata la lista dei convocati del Real Madrid (vedi articolo). Le due squadre oggi a partire dalle ore 21.00 si affronteranno in Spagna – presso lo Stadio “Alfredo Di Stefano” di Valdebebas a Madrid – per la partita della terza giornata del Gruppo B di UEFA Champions League. Ecco le probabili formazioni di Zidane e Conte per Real Madrid-Inter

QUI REAL MADRID

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 17 Lucas Vazquez, 5 Varane, 4 Sergio Ramos (C), 23 F. Mendy; 15 Valverde, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Asensio, 9 Benzema, 7 E. Hazard.

A disposizione: 13 Lunin, 26 Altube; 12 Marcelo, 40 Santos; 10 Modric, 22 Isco; 18 Jovic, 20 Vinicius Junior, 24 Mariano Diaz, 25 Rodrygo.

Allenatore: Z. Zidane

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 2 Carvajal, 6 Nacho Fernandez, 19 Odriozola; 21 Odegaard.

In quarantena per Covid-19: 3 Eder Militao.

Fuori dalla Lista UEFA: –

QUI INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 10 Lautaro Martinez, 14 Perisic.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 37 Skriniar, 42 Moretti; 5 Gagliardini, 24 Eriksen, 36 Darmian, 44 Nainggolan; 7 A. Sanchez, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 12 Sensi; 9 Lukaku.

In quarantena per Covid-19: –

Fuori dalla Lista UEFA: 8 Vecino.