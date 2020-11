Real Madrid-Inter, tegola per Zidane: un giocatore positivo al Coronavirus!

TEGOLA – Real Madrid-Inter è la sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, in programma martedì alle ore 21.00. Tegola per Zinedine Zidane: un giocatore è risultato positivo al Coronavirus. Attualmente non è stato ancora rivelato il nome.